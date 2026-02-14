Fecha 6 de la Liga BetPlay: resultados, goles y tabla de posiciones

La sexta jornada del fútbol colombiano entregó acción, goles y cambios importantes en la clasificación general del Apertura 2026. Hubo goleadas, victorias y movimientos en el grupo de los aspirantes al grupo de los 8.

En Medellín, Atlético Nacional dio un golpe de autoridad al golear 4-1 a Fortaleza CEIF, con una actuación destacada en ataque, lo que le permitió escalar posiciones y entrar de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Otro protagonista de la jornada fue Boyacá Chicó FC, que no tuvo piedad y venció 5-0 a Jaguares de Córdoba, sumando un resultado contundente que le da aire en la parte baja de la tabla.

En Manizales, Once Caldas consiguió un triunfo clave 2-1 ante Junior FC, manteniéndose firme en la parte alta del campeonato.



Millonarios FC volvió a sonreír con un 1-0 sobre Águilas Doradas, resultado que le permite salir de números negativos y acercarse a puestos de clasificación.

Millonarios logra victoria // Foto: X @MillosFCoficial

Por su parte, Internacional de Bogotá superó 3-2 a Deportivo Cali en un duelo de ida y vuelta, consolidándose como uno de los animadores del torneo.

La jornada se cerró con el clásico rojo: América de Cali ganó 1-0 a Independiente Santa Fe por la mínima en el Pascual Guerrero, resultado que le dio aire en la lucha por meterse entre los ocho.

El único partido pendiente fue Deportivo Pereira vs. Alianza FC Valledupar, que quedó aplazado y aún no altera la clasificación.



Tabla de posiciones - Tras la Fecha 6

1. Internacional de Bogotá — 13 pts

2. Deportivo Pasto — 13 pts

3. Atlético Bucaramanga — 10 pts

4. América de Cali — 10 pts

5. Once Caldas — 10 pts

6. Atlético Nacional — 9 pts

7. Deportes Tolima — 9 pts

8. Junior FC — 9 pts

9. Llaneros — 9 pts

10. Águilas Doradas — 8 pts

11. Deportivo Cali — 7 pts

12. Independiente Santa Fe — 7 pts

13. Fortaleza CEIF — 7 pts

14. Jaguares de Córdoba — 7 pts

15. Independiente Medellín — 5 pts

16. Millonarios FC — 5 pts

17. Boyacá Chicó — 4 pts

18. Deportivo Pereira — 2 pts

19. Cúcuta Deportivo — 2 pts

20. Alianza FC Valledupar — 2 pts



Previo de la Fecha 7

Con la tabla tan ajustada, la Fecha 7 asoma clave para definir aspiraciones en la pelea por entrar al grupo de los 8.

Partidos que llaman la atención:



Deportivo Pasto vs Internacional de Bogotá : duelo entre los líderes que puede mover la cima de la clasificación.

: duelo entre los líderes que puede mover la cima de la clasificación. Deportivo Cali vs Atlético Nacional : un duelo con mucho en juego para escalar posiciones.

: un duelo con mucho en juego para escalar posiciones. Millonarios FC vs Llaneros FC : oportunidad para los albiazules de sumar y acercarse al grupo de los 8.

: oportunidad para los albiazules de sumar y acercarse al grupo de los 8. Junior FC vs América de Cali: duelo directo entre dos históricos que buscan consolidarse en el grupo de los ocho y no ceder terreno en la parte alta de la tabla.

Otros compromisos prometen emociones y lucha en cada rincón de la tabla, ya que la competencia está muy cerrada y cada resultado puede cambiar las aspiraciones de los equipos en los primeros puestos.