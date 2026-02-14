En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fecha 6 de la Liga BetPlay: resultados, goles y tabla de posiciones

Fecha 6 de la Liga BetPlay: resultados, goles y tabla de posiciones

La sexta jornada del torneo dejó partidos intensos, goles clave y movimientos importantes en la clasificación, apretando la pelea por los primeros lugares del campeonato colombiano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad