Fecha 6 de la Liga BetPlay: resultados, goles y tabla de posiciones

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La sexta jornada del fútbol colombiano entregó acción, goles y cambios importantes en la clasificación general del Apertura 2026. Hubo goleadas, victorias y movimientos en el grupo de los aspirantes al grupo de los 8.
En Medellín, Atlético Nacional dio un golpe de autoridad al golear 4-1 a Fortaleza CEIF, con una actuación destacada en ataque, lo que le permitió escalar posiciones y entrar de lleno en la pelea por los primeros puestos.
Otro protagonista de la jornada fue Boyacá Chicó FC, que no tuvo piedad y venció 5-0 a Jaguares de Córdoba, sumando un resultado contundente que le da aire en la parte baja de la tabla.
En Manizales, Once Caldas consiguió un triunfo clave 2-1 ante Junior FC, manteniéndose firme en la parte alta del campeonato.
Millonarios FC volvió a sonreír con un 1-0 sobre Águilas Doradas, resultado que le permite salir de números negativos y acercarse a puestos de clasificación.
Por su parte, Internacional de Bogotá superó 3-2 a Deportivo Cali en un duelo de ida y vuelta, consolidándose como uno de los animadores del torneo.
La jornada se cerró con el clásico rojo: América de Cali ganó 1-0 a Independiente Santa Fe por la mínima en el Pascual Guerrero, resultado que le dio aire en la lucha por meterse entre los ocho.
Publicidad
El único partido pendiente fue Deportivo Pereira vs. Alianza FC Valledupar, que quedó aplazado y aún no altera la clasificación.
1. Internacional de Bogotá — 13 pts
2. Deportivo Pasto — 13 pts
3. Atlético Bucaramanga — 10 pts
4. América de Cali — 10 pts
5. Once Caldas — 10 pts
6. Atlético Nacional — 9 pts
7. Deportes Tolima — 9 pts
8. Junior FC — 9 pts
9. Llaneros — 9 pts
10. Águilas Doradas — 8 pts
11. Deportivo Cali — 7 pts
12. Independiente Santa Fe — 7 pts
13. Fortaleza CEIF — 7 pts
14. Jaguares de Córdoba — 7 pts
15. Independiente Medellín — 5 pts
16. Millonarios FC — 5 pts
17. Boyacá Chicó — 4 pts
18. Deportivo Pereira — 2 pts
19. Cúcuta Deportivo — 2 pts
20. Alianza FC Valledupar — 2 pts
Con la tabla tan ajustada, la Fecha 7 asoma clave para definir aspiraciones en la pelea por entrar al grupo de los 8.
Partidos que llaman la atención:
Otros compromisos prometen emociones y lucha en cada rincón de la tabla, ya que la competencia está muy cerrada y cada resultado puede cambiar las aspiraciones de los equipos en los primeros puestos.