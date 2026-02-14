En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobernación del Valle proyecta ampliar red de monitoreo de seguridad en el departamento

Gobernación del Valle proyecta ampliar red de monitoreo de seguridad en el departamento

Un total de 50.000 millones se destinarán a modernizar la red de comunicaciones y 69.000 millones a fortalecer la videovigilancia con cámaras inteligentes y arcos de seguridad en corredores estratégicos.

