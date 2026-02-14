En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Disidencias de 'Calarcá' asesinaron a mujer que lavaba uniformes de la fuerza pública en Anorí

Disidencias de 'Calarcá' asesinaron a mujer que lavaba uniformes de la fuerza pública en Anorí

Al parecer, este crimen se habría generado como retaliación ante el operativo que dejó abatido a alias ‘Venezuela', vinculado al asesinato de 13 policías en el municipio de Amalfi.

Publicidad

Publicidad

Publicidad