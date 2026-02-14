Disidencias de 'Calarcá' asesinaron a mujer que lavaba uniformes de la fuerza pública en Anorí

La situación de orden público en el municipio de Anorí atraviesa por un momento bastante complicado luego de conocerse la muerte de Ladys Posada, quien habrían sido asesinada por el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' como retaliación por el abatimiento de alias ‘Venezuela', temido delincuente vinculado al ataque terrorista que acabó con la vida de 13 policías en el vecino municipio de Amalfi.

La pregunta de las personas en el Nordeste antioqueño es, ¿por qué asesinaron a Posada? La información entregada por las autoridades indica que la mujer era la encargada de lavar los uniformes de la fuerza pública por lo que se había hecho reconocida por su cercanía con soldados y policías en este municipio.

Aunque el crimen está siendo investigado por las autoridades locales y departamentales, las hipótesis indican que hombres armados habrían sacado a la mujer de una vivienda y luego la asesinaron porque, supuestamente, Posada era una informante de la fuerza pública.

Hay que mencionar que en menos de una semana en el municipio de Anorí ya habían sido asesinados dos policías y, además, fue abatido alias ‘Venezuela', una temida pieza del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' que estaría detrás del homicidio de los dos uniformados y de otros hechos violentos en esta localidad del Nordeste antioqueño.



Sobre alias 'Venezuela' se debe indicar que había estado en la cárcel y se había fugado en un par de ocasiones y que también está detrás del ataque terrorista que terminó con la vida de los policías en el municipio de Amalfi, hecho por el cual las autoridades estadounidenses ofrecen una gigantesca recompensa.