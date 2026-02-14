Más de 37.000 viajeros se movilizarán hacia Barranquilla durante sus carnavales 2026

Con presencia especial de la Superintendencia de Transporte están en estos momentos la Terminal Metropolitana de Barranquilla, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, peajes y sus vías principales dado el inicio de los carnavales, en los que se espera una movilización de más de 37.000 viajeros.

Serán 12 regionales de esta entidad distribuidos estratégicamente en los principales nodos de movilidad, donde además habrá atención para facilitar los despachos de al menos 3.300 vehículos vía terrestre.

El Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, señaló que, “en temporadas altas y coyunturas especiales, en las que se presenta un alto flujo de viajeros hacia una región específica, intensificamos nuestra presencia en las infraestructuras de transporte para acompañar a los empresarios y proteger los derechos de los usuarios y usuarias. Desde el precarnaval hemos concentrado esfuerzos para que nuestros regionales atiendan los requerimientos que se presenten en el Atlántico”.

“Asimismo, se adelantarán operativos en articulación con las autoridades de tránsito, mediante la revisión de los vehículos que prestan el servicio público de transporte desde la Terminal Metropolitana de Transporte Terrestre, vehículos que transitan por las vías y peajes de la región”, agregan desde un comunicado en Supertransporte.



Carnaval de Barranquilla Foto: redes sociales

Dice la Supertransporte que el año anterior se logró impactar a más de 500 viajeros y atender las necesidades de cientos de usuarios en el aeropuerto, donde usualmente se presentan quejas por demoras, reembolsos, cancelación de vuelos, entre otros motivos.

“En cuanto al transporte terrestre se encuentran, daño a equipaje, incumplimiento de los itinerarios, atención al usuario, reembolsos, y la negación a prestar el servicio. En transporte de carga se destacan las quejas por afectaciones en entregas de encomiendas y mercancías”, reportó la autoridades acerca de los reclamos usuales de pasajeros.

Así también, la Policía ubicó unidades bilingües en sitios turísticos, zonas hoteleras, el Gran Malecón y demás puntos de interés para garantizar una experiencia carnavalera segura y positiva en los visitantes.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “Nuestra prioridad es proteger la vida, acompañar a propios y turistas y prevenir cualquier situación que afecte la tranquilidad durante estas festividades”.

Asimismo, agregó: “Invitamos a todos los barranquilleros y visitantes a vivir el Carnaval con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y reportar cualquier situación sospechosa. La seguridad es una tarea de todos, y la información ciudadana es fundamental para actuar de manera oportuna”.