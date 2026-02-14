En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 37.000 viajeros se movilizarán hacia Barranquilla durante sus carnavales 2026

Más de 37.000 viajeros se movilizarán hacia Barranquilla durante sus carnavales 2026

La Policía ubicó unidades bilingües en sitios turísticos, zonas hoteleras, el Gran Malecón y demás puntos de interés para garantizar una experiencia carnavalera segura y positiva en los visitantes.

