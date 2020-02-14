En vivo
Blu Radio  / San Valentín

San Valentín

  • El detalle perfecto para San Valentín que puede enviar gratis a cualquier lugar de Colombia
    San Valentín.
    Foto: Freepik
    Sociedad

    El detalle perfecto para San Valentín que puede enviar gratis a cualquier lugar de Colombia

    Este San Valentín 2026, MinTIC y 4-72 permiten enviar una carta gratis a cualquier lugar de Colombia, una alternativa emotiva y sin costo para celebrar el amor.

  • Quiso sorprender a su novia con curioso regalo.jpg
    Quiso sorprender a su novia con curioso regalo
    Foto: TikTok
    Sociedad

    Video: quiso sorprender a su novia con curioso regalo y casi termina en tragedia

    Julián, quien quiso sorprender a su novia, Juana, con un regalo original, pero la situación casi termina en tragedia.

  • infidelidad provocó pelea en pleno San Valentín.jpg
    infidelidad provocó pelea en pleno San Valentín
    Foto: X
    Mundo

    Supuesta infidelidad provocó pelea en pleno San Valentín: quedó en video

    La situación causó tal conmoción que varios testigos llamaron a las autoridades para que intervinieran y detuvieran el altercado.

  • Rosa colombiana que se vende en Estados Unidos
    Rosa colombiana que se vende en Estados Unidos
    Foto: Blu Radio
    Sociedad

    La ruta de la flor: así llegaron las rosas colombianas a EE.UU. para San Valentín

    Durante San Valentín, la flor más demandada fue la rosa roja. Para esta temporada, se estimó la llegada de 650.000 cajas de flores a EE.UU.

  • El mensaje de Donald Trump en San Valentín
    Donald Trump.
    Foto: AFP
    Mundo

    Trump envía mensaje a migrantes por San Valentín: "Ven ilegalmente y te deportaremos"

    Como celebración al día de San Valentín en Estados Unidos, Trump aprovechó para enviar un mensaje a los migrantes sin dejar de lado la festividad.

  • Pareja_relaciones_novios_amor_pexels.jpg
    Pareja enamorada
    Foto: referencia Pexels, Shukhrat Umarov
    Sociedad

    Así están estafando a solteros con IA; les prometen romance, pero van por su dinero

    En los últimos meses el uso de inteligencia artificial (IA) por parte de los estafadores se fortaleció. En San Valentín se aprovechan aún más de las personas que buscan amor, pero todo es una trampa.

  • Pareja enamorada con globos rojos celebrando San Valentín.
    Pareja enamorada con globos rojos.
    Foto: Pexels / Yessi Trex
    Sociedad

    Las mejores frases para enviar este Día de San Valentín, según IA: no son las tradicionales

    Este San Valentín es la oportunidad perfecta para sorprender a esa persona especial. Una buena frase o poema puede ser el inicio para un gran detalle.

  • Kanye West y Bianca Censori_AFP.jpg
    Kanye West y Bianca Censori
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Kanye West y Bianca Censori no se divorciaron y ahora están celebrando San Valentín

    El representante de Kanye West desmintió los rumores de la supuesta separación de la pareja, que no ha salido del ojo público luego de su polémica aparición en los premios Grammy.

  • Flores colombianas, deseadas en San Valentín
    Flores colombianas, deseadas en San Valentín
    Foto: Blu Radio
    Sociedad

    ¿Por qué las flores colombianas conquistan EE. UU. en San Valentín?

    En esta fecha, la rosa roja es la estrella indiscutible. Su simbolismo asociado al amor la convierte en la flor más demandada en Estados Unidos

  • Fabi Ou (2).jpg
    Fabi Ou
    Foto: redes sociales
    Sociedad

    Recuerde al creador de la famosa canción ‘San Valen, Valentín’: así luce 12 años después

    Hoy, 12 años después de aquel éxito viral, 'Fabi Ou' ha encontrado un nuevo rumbo.

