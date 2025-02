Kanye West y Bianca Censori no se divorciaron y ahora están celebrando San Valentín

Una de las parejas de las que más se ha hablado en los últimos días en el mundo del entretenimiento es la de Kanye West y Bianca Censori . Medios como TMZ aseguraron que, incluso, ya están en proceso de separación y otros, como Daily Mail, revelaron que estarían “al borde del divorcio”.

Esto, luego de las varias polémicas tras su sorpresiva aparición en la alfombra roja de los premios Grammy , cuando ambos posaron ante los fotógrafos, pero, Bianca, por su parte, lució un vestido transparente que dejó su cuerpo al descubierto; muchos usuarios en redes sociales comentaron que parecía estar incomoda y nerviosa.

A esto se suma que la página web del rapero, ahora llamado Ye, dejó de funcionar al público por una sanción por infringir las políticas de seguridad y otras al publicar camisetas para la venta con esvásticas. Sumado a los varios mensajes de odio que compartió en su cuenta de X.

Todo esto habría llevado a que ambas partes buscaran a abogados especializados en divorcios para dar trámite a esto, según información de TMZ, uno de los medios de entretenimiento más reconocidos.

Publicidad

Sin embargo, horas después de que esto se conociera, el representante de Ye desmintió los rumores y a través de un comunicado explicó que, contrario a lo que se dice, ambos están juntos para disfrutar el Día de San Valentín , que se celebra este 14 de febrero.

Kanye West y Bianca Censori Foto: AFP

"Ye y Bianca están en Los Ángeles, a punto de disfrutar juntos del día de San Valentín. Los anuncios sobre su vida privada llegarán directamente de ellos, no de rumores sin fuente en la prensa sensacionalista", contó a The Hollywood Reporter.

Además, criticó a los medios que, desde hace tiempo, han asegurado que Kanye West y Bianca Censori se han separado o que están mal como pareja.

"¿Es esta la quinta o sexta vez que la prensa informa erróneamente que Ye y Bianca se están separando? He perdido la cuenta", sentenció.

Publicidad

Cabe recordar que West y Censori, quien es arquitecta de profesión y diseñara, se casaron en una ceremonia privada en Silicon Valley en diciembre de 2022, según revelaron medios en ese momento.

Antes de esto, el rapero estaba en una relación con la famosa Kim Kardashian, de quien se divorció oficialmente tan solo unos días antes de contraer matrimonio con Bianca.

“Controlo a Bianca”

También, luego de lo que pasó en los Grammy, West respondió través de una serie de publicaciones en X que “controla” su esposa y, además, insultó a aquellos que opinaron al respecto y criticaron el vestido, tratándolos de “estúpidos”.

"Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista de 'woke'. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?", escribió este viernes.

"La gente dice que el look de la alfombra roja fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, idiotas de peones 'woke'", dijo.