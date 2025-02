Kanye West: “No obligo a Bianca a nada, pero no habría usado el vestido sin mi aprobación”

Hace unos días se desató una controversia por la extraña aparición del rapero Kanye West, ahora llamado Ye, y su esposa, la arquitecta y diseñadora Bianca Censori, en la alfombra roja de los premios Grammy, evento al que fueron de “ida por salida”, pues nadie los vio en la ceremonia principal e, incluso, medio aseguraron que se fueron “por voluntad propia”.

Después de esto, varios usuarios en redes sociales mostraron su preocupación por Bianca, pues durante su breve aparición se notó, según seguidores, “con miedo”, “parecía pedir ayuda” e “incomoda”. Cabe recordar que lució un vestido transparente que dejó al descubierto por completo su cuerpo.

A esto respondió el rapero a través de una serie de publicaciones en X. Incluso llegó a afirmar que es nazi y que “controla” su esposa y, además, insultó a aquellos que opinaron al respecto y criticaron el vestido, tratándolos de “estúpidos”.

"Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista de 'woke'. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?", escribió este viernes.

Publicidad

Insistió en que él no la controla en nada de lo que decide usar o en que prendas ponerse, pero sí reveló que Bianca no lo hubiera usado ese vestido sin su permiso, lo que de inmediato causó la reacción de los usuarios en redes.

"La gente dice que el look de la alfombra roja fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, idiotas de peones 'woke'", añadió.

Discurso de odio

Por otro lado, Kanye West se refirió a Elon Musk, dueño de X, a la comunidad judía. Aseveró que "amaba a Hitler".

"Elon me robó mi estilo nazi en la inauguración, YOOOO, mi amigo, consigue tu propio tercer reich". Esto, luego de que Musk fuera criticado durante la posesión de Donald Trump por, supuestamente, hacer un saludo nazi.

Agregó que, pese a la controversia que este tipo de posturas puede generar, nunca pediría perdón por sus comentarios y que, incluso, tenía pensado "normalizar” hablar de Hitler como se ha normalizado hablar de “matar negros".