Polémica por vestido de Bianca Censori en los Grammy: mostró todo; ¿estaba incomoda?

La edición 67 de los Grammy , celebrada este domingo, dejó mucho que hablar, como el sensual vestido que usó Bianca Censori, esposa del rapero Kanye West, durante la alfombra roja previa a las premiaciones.

Ambos llegaron vestidos completamente de negro. Kanye, ahora llamado Ye, lució sus tradicionales gafas, camiseta y pantalón del mismo color. Mientras que Bianca, al principio, llevaba un abrigo de piel hasta el cuello también negro.

Frente a los cientos de fotógrafos, se quitó el abrigo estando de espalda y quedó semidesnuda; lució solo una malla transparente que dejó su cuerpo completamente al descubierto.

Kanye West y Bianca Censori Foto: AFP

Enseguida, se dio vuelta y posó junto a su esposo. La controversia empezó entre los fanáticos porque Bianca, según varios comentarios, parecía estar incomoda porque en algunos momentos se bajaba con las manos el vestido mientras seguía caminando por la alfombra roja.

Además, le llovieron críticas a Kanye al quedarse parado al lado de ella observándola "como si fuera un objeto", "exhibiéndola", según usuarios de redes sociales.

Según reportaron algunos medios estadounidenses, luego de esto, ni West y Censori fueron vistos dentro del recinto donde se celebraron los Grammy, aunque esto no se ha confirmado.

Esta no es la primera vez que la pareja está en el centro de la polémica, pues desde que empezaron a salir han sido conocidos por sus apariciones controversiales, pues Bianca suele usar atuendos de ese estilo, es decir, trasparencias o ropa que deja ver su hermoso cuerpo.

Beyoncé y Kendrick Lamar triunfan en Grammys

Por su parte, el también rapero Kendrick Lamar se llevó cinco de los siete Grammy a los que fue nominado. "Not Like Us", lanzada en 2024, como parte de su disputa con Drake, le dio los gramófonos a canción y grabación del año.

Asimismo, mejor canción rap, mejor video musical y mejor interpretación de rap.

El mejor álbum de rap fue para Doechii, con su "Alligator Bites Never Heal".

El "Cowboy Carter", de Beyoncé, consiguió el Grammy a álbum del año, un premio que, hasta ahora, nunca había conquistado a pesar de ser la más nominada de la historia de estos premios.