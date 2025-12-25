Así cambia el cálculo del recargo nocturno en Colombia con el nuevo horario

Desde este 25 de diciembre, entró en vigencia una de las modificaciones más esperadas del Código Sustantivo del Trabajo. La nueva normativa establece que el recargo nocturno, que anteriormente iniciaba a las 9:00 p. m., ahora se comprende entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Este ajuste implica que quienes cumplan sus funciones después de las siete de la noche tienen derecho a recibir un pago adicional por cada hora laborada bajo esta denominación.

El cálculo del recargo nocturno es una de las dudas más frecuentes en las oficinas de recursos humanos y entre los trabajadores. Para entender cuánto debe recibir, primero es necesario identificar el valor de la hora ordinaria. Este rubro se determina dividiendo el salario mensual del trabajador entre el número de horas que labora al mes.



Ejemplo práctico para el cálculo del recargo nocturno

Para efectos ilustrativos, si un empleado tiene un valor de hora ordinaria de $10.000, el cálculo del recargo se realiza aplicando un 35 % sobre ese monto:



Hora ordinaria: $10.000

$10.000 Recargo del 35 %: $3.500

$3.500 Valor total de la hora: $13.500

Sin embargo, existe una precisión legal importante sobre este resultado. Tratándose de la jornada laboral ordinaria, no es procedente sumar ambos valores para el pago final. Esto se debe a que la hora ordinaria ya está remunerada dentro del sueldo básico mensual del trabajador.

Recargo nocturno Foto: Blu Radio

En consecuencia, si el empleado cumple sus 8 horas diarias reglamentarias y estas coinciden con el horario nocturno, el empleador solo debe pagar el valor del recargo, es decir, los $3.500 adicionales por cada hora. Los $10.000 base ya están cubiertos en el contrato por el cual se le paga su salario mensual.

Este reajuste impacta directamente el bolsillo de quienes laboran en sectores de servicios, seguridad y salud. Con la actualización de la ley, el valor de la hora nocturna en días hábiles pasó a promediar los $8.355, frente a los $6.189 que se pagaban anteriormente bajo el esquema que iniciaba a las 9:00 p. m.



El cambio también se extiende a los domingos y festivos. En estos días, el recargo también empieza a aplicar desde las 7:00 p. m., elevando el costo de la hora de $12.997 a $13.925. Este incremento de $1.547 por hora busca compensar el desgaste del trabajador en horarios no convencionales, alineándose con los estándares internacionales de trabajo decente.