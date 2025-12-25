En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Así cambia el cálculo del recargo nocturno en Colombia con el nuevo horario

Así cambia el cálculo del recargo nocturno en Colombia con el nuevo horario

La reforma laboral en Colombia trae un cambio fundamental para miles de empleados: la jornada nocturna ahora comienza a las 7:00 p. m., adelantando dos horas el beneficio del recargo.

Desde este 25 de diciembre, el recargo nocturno empieza a las 7:00 de la noche
Desde este 25 de diciembre, el recargo nocturno empieza a las 7:00 de la noche
Imagen generada con ImageFX
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad