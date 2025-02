“Hermanos inmigrantes”: emotiva dedicatoria de Shakira al ganar histórico Grammy

Lafamosa cantante colombiana Shakira vivió una noche inolvidable en la 67ª edición de los Premios Grammy, al ganar en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por su más reciente producción "Las Mujeres Ya No Lloran". La premiación coincidió con su cumpleaños número 48, convirtiéndolo en un doble motivo de celebración para la artista.

Este es el cuarto Grammy que Shakira obtiene en su exitosa carrera musical, consolidándose como una de las artistas latinas más influyentes a nivel mundial. En su discurso de agradecimiento, la barranquillera hizo una emotiva dedicatoria a los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, especialmente a las mujeres que luchan por sus familias.

Shakira en los Grammy. Foto: AFP

Las poderosas palabras de la colombiana al recibir el Grammy

Al recibir el prestigiosos gramófono de las manos de la también estrella latina Jennifer López, la barranquillera entregó un emotivo discursos a favor de los inmigrantes en pleno polémica por las nuevas políticas en materia migratoria por parte del presidente Donald Trump.

"Quiero dedicar este premio a mis hermanos y hermanas inmigrantes. En este país, son amados, valiosos y siempre lucharé por ustedes. Y a todas las mujeres que se esfuerzan para proveer a sus familias": Shakira al recibir el Grammy de Mejor álbum latino.

Shakira le dedica su Grammy a sus hermanos y hermanas inmigrantes en Estados Unidos, las mujeres que lideran familias y a sus hijos 🥹#Grammys pic.twitter.com/l3ESJhubFv — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 3, 2025

Un regalo espectacular en su cumpleaños número 48

La cantante colombiana volvió hacer historia y a celebrar su cumpleaños por todo lo alto, pues hace cinco años la barranquillera festejó en pleno Super Bowl cuando puso a bailar champeta a todos los espectadores del Hard Rock de Miami .

"Yo también he sido una inmigrante que llegó a este país con un sueño. Conozco los desafíos, pero también la fuerza de nuestra gente. Los latinos somos imparables y no me cansaré de luchar con ellos y por ellos. Juntos, seguimos adelante." expresó la artista en la alfombra roja del evento.

Acostumbrada a dejar huella en los escenarios, Shakira brilló de vuelta a los Grammy anglo tras casi 20 años en los que se dedicó a su familia. En esta edición además de llevarse el Grammy, presentó una categoría y cerró con broche de oro la gala interpretando uno de sus más recientes éxitos.

Shakira continúa dejando en alto el nombre de Colombia y reafirma su compromiso con la comunidad latina en EE. UU., demostrando que su música no solo trasciende fronteras, sino que también se convierte en un símbolo de lucha y esperanza.