El indignante comentario del presentador de los Grammy sobre Shakira que desató polémica

Este domingo, 2 de febrero, Shakira regresó a la alfombra roja de los Grammy, marcando su primera aparición en los premios de Estados Unidos desde 2007. La cantautora colombiana está nominada este año en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por Las Mujeres Ya No Lloran, su primer álbum en siete años.

Con tres premios Grammy anteriores y siete nominaciones en total, Shakira lució un vestido naranja y negro sin mangas, con una falda transparente que llevaba una abertura en el muslo. Aunque muchos elogiaron su elegante atuendo, lo que causó controversia fue un comentario del presentador de la gala, Trevor Noah, hacia la cantante y hacia Colombia.

A tan solo minutos de dar inicio al evento, el comediante hizo una mención a Shakira en tono de broma. Con un chiste sobre la artista y su país de origen, Noah expresó: "Shakira es lo mejor que ha salido de Colombia, que no es un delito grave". La referencia a "los delitos grandes de Colombia" no pasó desapercibida, y rápidamente se desató una ola de críticas en las redes sociales.



fuck you Grammy all the way from Colombia pic.twitter.com/8rYNWa5B7H

— maria (@mariaalsss) February 3, 2025