En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: discusión en plena vía entre repartidor y conductor terminó en grave accidente

Video: discusión en plena vía entre repartidor y conductor terminó en grave accidente

Un enfrentamiento entre un repartidor y un conductor quedó grabado en video y terminó en un aparatoso accidente que se volvió viral en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad