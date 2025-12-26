Video: discusión en plena vía entre repartidor y conductor terminó en grave accidente

Un nuevo episodio de intolerancia vial quedó registrado en video y se ha propagado con rapidez en redes sociales. Las imágenes muestran una acalorada confrontación entre un repartidor de comida y el conductor de un automóvil en calles de São Paulo, Brasil, que terminó en un grave accidente de tránsito.

El clip, de aproximadamente 30 segundos, fue captado por el creador de contenido Weslley Hermsdorff, quien cuenta con una amplia comunidad de seguidores en plataformas como Instagram y Facebook. Aunque en el material no se especifica qué originó la discusión, en el video se ve cómo el conflicto fue escalando de forma peligrosa.

En el video se observa al motociclista acelerar para alcanzar al vehículo particular y, en medio del altercado, lanzar en al menos dos ocasiones un objeto que aparenta ser una piedra contra el carro. La situación se torna aún más crítica cuando, metros adelante, el carro frena de manera repentina, lo que provoca que el repartidor pierda el control de la moto y salga expulsado, cayendo con fuerza sobre el asfalto.

Lejos de terminar allí, el momento se vuelve más tenso: tras levantarse del suelo, el hombre, vestido completamente de negro, recoge nuevamente una piedra y la arroja contra el vehículo, mientras el conductor permanece dentro del automóvil.



La grabación ya supera los 24 millones de “me gusta” en Instagram y ha generado miles de comentarios. Muchos usuarios han expresado su preocupación por el nivel de agresividad en las vías y han llamado a la prudencia, recordando que este tipo de reacciones pueden terminar en tragedias irreparables