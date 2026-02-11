En vivo
Procuraduría exige planes urgentes para atender emergencia en salud por inundaciones en Córdoba

Procuraduría exige planes urgentes para atender emergencia en salud por inundaciones en Córdoba

El Ministerio Público pidió a EPS, IPS, autoridades territoriales y a la Superintendencia de Salud, adoptar medidas inmediatas para garantizar atención prioritaria a poblaciones vulnerables.

