Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El Paisita Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su permanencia en el mercado y la regularidad de sus sorteos lo han convertido en una referencia diaria para miles de apostadores.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 11 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 10 febrero 2026 5292 - 5 Paisita Día 9 febrero 2026 0166 - 5 Paisita Día 8 febrero 2026 5876 - 7 Paisita Día 7 febrero 2026 4268 - 6 Paisita Día 6 febrero 2026 6298 - 3 Paisita Día 5 febrero 2026 1818 - 5 Paisita Día 4 febrero 2026 7109 - 2 Paisita Día 3 febrero 2026 0388 - 1 Paisita Día 2 febrero 2026 6796 - 7 Paisita Día 1 febrero 2026 3376 - 1 Paisita Día 31 enero 2026 4377 - 6

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que facilita a los jugadores planear sus apuestas y consultar oportunamente los resultados.

Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

La constancia en estos horarios permite que los participantes tengan claridad sobre el momento exacto en que se lleva a cabo el sorteo y puedan verificar rápidamente los números ganadores.



¿Cómo se juega el Paisita Día?

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus expectativas y posibilidades económicas.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

Quienes resulten ganadores deben presentar algunos documentos básicos para reclamar su premio:



Tiquete original, debidamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:

