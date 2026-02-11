Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El Paisita Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su permanencia en el mercado y la regularidad de sus sorteos lo han convertido en una referencia diaria para miles de apostadores.
Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 11 de febrero de 2026
El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 11 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Últimos sorteos de Paisita Día
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Día
|10 febrero 2026
|5292 - 5
|Paisita Día
|9 febrero 2026
|0166 - 5
|Paisita Día
|8 febrero 2026
|5876 - 7
|Paisita Día
|7 febrero 2026
|4268 - 6
|Paisita Día
|6 febrero 2026
|6298 - 3
|Paisita Día
|5 febrero 2026
|1818 - 5
|Paisita Día
|4 febrero 2026
|7109 - 2
|Paisita Día
|3 febrero 2026
|0388 - 1
|Paisita Día
|2 febrero 2026
|6796 - 7
|Paisita Día
|1 febrero 2026
|3376 - 1
|Paisita Día
|31 enero 2026
|4377 - 6
¿A qué hora juega Paisita Día?
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que facilita a los jugadores planear sus apuestas y consultar oportunamente los resultados.
Los horarios oficiales son:
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
La constancia en estos horarios permite que los participantes tengan claridad sobre el momento exacto en que se lleva a cabo el sorteo y puedan verificar rápidamente los números ganadores.
¿Cómo se juega el Paisita Día?
El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo.
Las principales opciones son:
- 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus expectativas y posibilidades económicas.
¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?
Quienes resulten ganadores deben presentar algunos documentos básicos para reclamar su premio:
- Tiquete original, debidamente diligenciado y sin enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
- Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
- Mayores a 182 UVT: se exigen los documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.