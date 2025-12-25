Grave accidente de autobús deja al menos ocho muertos y 19 heridos en México

Al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas tras un accidente de autobús ocurrido la tarde de este miércoles, 24 de diciembre, informaron autoridades locales.

El hecho se registró en el estado mexicano de Veracruz (este), cuando el autobús se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán, indicó Protección Civil estatal la noche del miércoles.

Accidente quedó en video

🔴CAMIÓN DE PASAJEROS SE ACCIDENTA EN VERACRUZ; HAY 8 MUERTOS Y 19 HERIDOS



Un camión de pasajeros protagonizó un aparatoso percance carretero que dejó un saldo de al menos 8 personas muertas y 19 pasajeros lesionados en la comunidad de Zontecomatlán, Veracruz.



De acuerdo con… pic.twitter.com/zxaXJtHOf3 — BI NOTICIAS (@BI_Noticias) December 25, 2025

“Lamentablemente, la fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas”, dijo la dependencia en un comunicado. “Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla”, añadió.



Según la prensa mexicana, el autobús viajaba desde Ciudad de México hacia la localidad de Chicontepec.

Los accidentes carreteros, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a exceso de velocidad o fallas mecánicas en las unidades.

A finales de noviembre, 10 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas por un accidente de autobús en el estado de Michoacán (oeste).