"El bus había tenido accidentes": detalles sobre vehículo donde murieron 16 estudiantes en Antioquia

La Superintendencia de Transporte reveló este lunes 22 de diciembre de 2025 los primeros resultados de la investigación por el accidente ocurrido el pasado 14 de diciembre en Antioquia, en el que un bus que transportaba estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello cayó a un abismo, dejando 17 personas muertas.

De acuerdo con el ente de control, el vehículo involucrado no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos técnico-mecánicos exigidos por la normativa vigente, pese a contar con un certificado de revisión que fue expedido de manera irregular.

Estudiantes fallecidos en accidente. Suministrada

Las inspecciones evidenciaron fallas graves en el sistema de frenos, la suspensión y el estado de las llantas, condiciones que, según el superintendente Alfredo Piñeres, hacían “altamente riesgosa” su circulación por carretera.

Inlucos, en diálogo con Noticias Caracol, el superintendente reveló que "ese bus ya había tenido siniestros en años anteriores. Tuvo uno en el 2021, uno con heridos, tuvo otro en el 2023, también con heridos”.



"Empezamos a averiguar qué estaba pasando y vimos que ese bus no tenía cinturones en las sillas, no tenía salida de emergencia, no cumplía con los estándares que debe cumplir un vehículo de estos", informó.

Como consecuencia de estos hallazgos, la Supertransporte ordenó la suspensión inmediata por seis meses del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisúper Comercializadora Servisúper Ltda. y de la empresa de transporte Precoltur, responsables de la revisión y operación del automotor.

Entre tanto, el Ministerio de Transporte anunció un refuerzo en la vigilancia a los centros de diagnóstico automotor en todo el país para evitar que se repitan este tipo de irregularidades.

Las familias de las víctimas, por su parte, han pedido que las sanciones no se limiten a suspensiones temporales, mientras que sobrevivientes del accidente aseguraron que el bus ya presentaba fallas visibles antes de iniciar el recorrido de regreso desde Tolú hacia Medellín.