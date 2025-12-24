En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "El bus había tenido accidentes": detalles sobre vehículo donde murieron 16 estudiantes en Antioquia

"El bus había tenido accidentes": detalles sobre vehículo donde murieron 16 estudiantes en Antioquia

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, el bus que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos técnico-mecánicos exigidos.

Sube a 16 la cifra de muertos y más de 20 heridos en accidente de bus escolar en Antioquia
Sube a 16 la cifra de muertos y más de 20 heridos en accidente de bus escolar en Antioquia
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad