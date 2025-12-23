En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mascota de Mariana Galvis, menor que murió en accidente del Liceo Antioqueño, llora despidiéndola

Mascota de Mariana Galvis, menor que murió en accidente del Liceo Antioqueño, llora despidiéndola

Cabe señalar que la Superintendencia de Transporte determinó que el bus donde viajaban los estudiantes del Liceo Antioqueño no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos exigidos en la revisión técnico-mecánica.

Mascota de Mariana Galvis, menor que murió en accidente del Liceo Antioqueño, llora despidiéndola
Mascota de Mariana Galvis, menor que murió en accidente del Liceo Antioqueño, llora despidiéndola
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad