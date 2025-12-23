Mascota de Mariana Galvis, menor que murió en accidente del Liceo Antioqueño, llora despidiéndola

El accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 14 de diciembre sigue conmocionando al departamento de Antioquia, luego de que un bus de servicios de turismo se precipitara a un abismo de aproximadamente 60 metros en el sector El Chispero, en la vía que comunica a Segovia con Remedios.

El siniestro dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas el conductor y 16 estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión de fin de curso en Tolú y Coveñas.

A ,ás de una semana del hecho, seis estudiantes continúan hospitalizados en centros asistenciales de Medellín y Yolombó, con pronóstico reservado y procesos de recuperación complejos. El fin de semana, las autoridades lograron extraer los restos del vehículo del fondo del barranco, procedimiento clave para avanzar en las investigaciones técnicas que permitan establecer las causas del accidente.

La investigación tomó fuerza tras las denuncias de los familiares, quienes aseguraron que el bus presentó fallas mecánicas reiteradas durante el trayecto de regreso. Según los testimonios, el vehículo se detuvo en varias ocasiones y los estudiantes habrían advertido que “venía varado”, solicitando un cambio de automotor que, presuntamente, no fue autorizado por la empresa responsable.



En uno de los momentos más emotivos que ha dejado la tragedia, la familia y especialmente la mascota de Mariana Galvis, una de las menores que perdió la vida, la siguen recordando.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo su perro, de raza chihuahua color negro con café, permanece con la mirada triste sentado en la tumba de la menor, rodeado de flores y familiares.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte determinó que el bus no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos exigidos en la revisión técnico-mecánica.

Ante la gravedad de las irregularidades, el Gobierno ordenó la suspensión preventiva por seis meses de la empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur) y del Centro de Diagnóstico Automotriz Comercializadora Servisuper.

Según las autoridades, el CDA habría alterado los resultados de la inspección para aprobar de manera irregular el vehículo de placas SON847, reportando información inconsistente al RUNT, pese a fallas en frenos, llantas y salidas de emergencia.

Lista de fallecidos en el accidente del Liceo Antioqueño

Según la Alcaldía de Bello, las personas que perdieron la vida en el siniestro fueron identificadas como:



Carlos Cardona

Daniel Arismendy Fernández

José Manuel Orrego Palacio

Juan Andrés Hincapié

Laura Salazar

María Camila Pérez Sánchez

María Fernanda Londoño Jiménez

Mariana Galvis Arias

Mariana Upegui Escobar

Mateo Castaño López

Mathías Berrío Cardona

Paulina Anduquia Builes

Sara Escobar Mera

Susana Arango Mejía

Valeria López

Yeraldin Yepes

Johnatan Alexander Taborda (conductor)