En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Hallazgos en bus tras accidente donde murieron 16 estudiantes revelarían las causas del siniestro

Hallazgos en bus tras accidente donde murieron 16 estudiantes revelarían las causas del siniestro

La Superintendencia ya empezó "a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus" y encontró "cosas bastante terroríficas".

Esta es la foto de cada uno de los 16 estudiantes del Liceo Antioqueño que murieron en accidente
Esta es la foto de cada uno de los 16 estudiantes del Liceo Antioqueño que murieron en accidente
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad