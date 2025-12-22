En vivo
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Sanción a CDA y Precoltur por accidente donde murieron 16 jóvenes del Liceo Antioqueño

El Ministerio aseguró que el vehículo tenía fallas elementos de señalización y seguridad reflectiva y hubo “graves inconsistencias en el proceso de inspección”.

Alcaldía de Bello decreta tres días de luto tras accidente que dejó 16 estudiantes fallecidos
Además de los días de luto, la alcaldía anunció una serie de medidas para acompañar a las familias de las víctimas. La Alcaldía de Antioquia se unió al duelo
Fotos: suministradas
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

