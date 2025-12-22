Sanción a CDA y Precoltur por accidente donde murieron 16 jóvenes del Liceo Antioqueño

Cuatro fallas en el proceso de inspección del bus que se accidentó en la vía entre Remedios y Zaragoza, en Antioquia, dejando casi una ventana de muertos, fue la causa por la que la Supertransporte suspendió por seis meses a Comercializadora Servisuper Ltda, el CDA que le expidió al vehículo la tecnicomécanica.

Así lo dio a conocer en las últimas horas el Ministerio de Transporte, indicando que con registros de evidencias fílmicas del Sistema Integrado de Control y Vigilancia, se pudo constatar que hubo falencias en la inspección sensorial y en la toma de medidas de labrado, ausencia de revisión exterior del vehículo, es decir sus llantas, luces y carrocería; tampoco se adelantó la revisión interior de sillas, cinturones de seguridad y salidas de emergencia, además hay deficiencias en elementos de señalización y seguridad reflectiva.

El superintendente Alfredo Piñeres explicó que el bus no cumplió ni siquiera con el 20% de las cosas del chequeo del listado de cosas que hay que hacerle a una revisión, a la par que indicó que la contratación que hizo la empresa Precolombina de Turismo especializado SAS (Precoltur), también tuvo demasiadas falencias con respecto a lo que la norma reza para cumplir con este tipo de viajes y transportes que se hacen a nivel nacional.

"Nos encontramos con cosas terroríficas. Es por eso que la Secretaría de Intendencia ha abierto investigación, tanto al CDA como a la empresa, pero de manera preventiva. Se acaban de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa, por un término de seis meses", aseguró el superintendente.



La sanción llama la atención teniendo en cuenta que una vez ocurrió el siniestro, la empresa Precoltur, en cabeza de su gerente María Elena Molina, le salió al paso a las críticas indicando que el vehículo no tenía fallas.

"Eel carro venía bien, venía subiendo. Como te digo, todo está en investigación. Eran cinco carros los que andaban. Le preguntamos a los conductores, pero nadie los vio, pues, porque como se salió de la vía, entonces, cuando pasaron los otros vehículos, no lo vieron. Aquí se monitorean con el GPS, pero nunca habíamos tenido dificultades en esa vía, aunque sabemos que otras empresas sí lo han tenido, pero nosotros no", dijo en su momento.

Si bien la entidad del gobierno nacional prometió que habrá sanciones pronto, reiteró la gravedad de lo sucedido teniendo en cuenta que el CDA habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), por lo que adelantarán verificaciones a estos centros en todo el país.

Publicidad

Tras la decisión, Senior Prom, la empresa organizadora de la excursión: