Conmoción en Barrancabermeja por el asesinato de reconocida líder social y su hijo

Consternación y rechazo ha generado en Barrancabermeja el violento asesinato de la líder social Nancy Janeth Valderrama, de 58 años, y su hijo Kevin Andrés Strauss, de 32, ocurrido en las últimas horas en el sector Centenario del puerto petrolero.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, las víctimas se encontraban descansando en su vivienda cuando varios hombres fuertemente armados irrumpieron de manera violenta en el inmueble y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra, causándoles la muerte en el lugar.

Nancy Janeth Valderrama era ampliamente reconocida en la ciudad por su liderazgo social y trabajo comunitario, lo que ha generado mayor preocupación entre los habitantes del municipio y organizaciones sociales, que exigen celeridad en las investigaciones y garantías de seguridad.

El secretario de Seguridad de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez, confirmó que las autoridades adelantan las labores investigativas para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables. Además, anunció que se ofrece una recompensa de $15 millones a quienes suministren información que permita identificar y capturar a los autores del doble homicidio.



Con este crimen, ya son 18 las personas asesinadas de manera violenta en lo corrido del año en Barrancabermeja, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y evidencia la compleja situación de orden público que enfrenta el municipio.