Casi 30 barcos están detenidos en la bahía de Buenaventura a la espera de poder descargar mercancía

El puerto de Buenaventura está llegando al límite de sus capacidades, no solo en la atención para el despacho y recepción de carga para el resto del país, vía terrestre, sino también a nivel marítimo.

En los últimos dos años, el puerto ha tenido un incremento considerable de carga, que hoy ya supera los 23 millones de toneladas. Este volumen de mercancía, en una infraestructura portuaria que sigue siendo la misma desde hace tres décadas hace que cada día el distrito de Buenaventura se congestione cada vez más.

Víctor Julio González, director ejecutivo del Comité Intergremial de Buenaventura, confirmó que las grandes congestiones para llegar al puerto no solo las están viviendo los camioneros, pues en la bahía hay decenas de barcos esperando poder descargar su mercancía.

"Hoy el puerto de Buenaventura tiene una congestión de más de 29 barcos en la bahía, esperando posición de atraque. Ha habido una temporada de lluvia de más de tres meses, que ha impedido que mercancía como los cereales, minerales, materia prima para los sectores porcícola y avícola, carga de estructuras para el sector de construcción, también la importación de vehículos, no puedan ser atendidos. Eso ha hecho que haya disminuido la eficiencia", indicó González.



Es esta misma congestión dentro del puerto, lo que está provocando que llegar a Buenaventura por tierra se esté demorando entre cinco y siete horas. Haciendo cada vez menos rentable el transporte de carga, pues antes, los conductores que podían hacer entre 4 y 5 viajes al día, entre Buenaventura y Yumbo, ahora máximo pueden hacer este mismo recorrido dos veces por día.