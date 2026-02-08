En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / La vida como sal y luz: reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

La vida como sal y luz: reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita a vivir como sal y luz del mundo, irradiando buenas obras, alegría y fe para iluminar y transformar la vida propia y de los demás.

