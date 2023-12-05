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Reflexión del día

Alberto Linero
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Proteger la paz mental se volvió la excusa perfecta para evadir los compromisos afectivos

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El pequeño gesto que ha logrado reunir a familias y amigos tras años sin hablar

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Monseñor De Brigard pide convertir la fe en ayuda concreta para los afectados por el terremoto

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Vivir en la abundancia no es despilfarrar el dinero: reflexión del pastor Andrés Corson

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