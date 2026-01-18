"Dios va a confrontar tus inseguridades": reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson enseña que Dios no solo confronta nuestros pecados, sino también nuestras inseguridades, porque detrás de muchas caídas espirituales hay heridas emocionales no sanadas. Basado en Isaías 61:1, recuerda que “el Espíritu del Señor… me ha ungido a sanar a los corazones heridos”, y explica cómo Jesús permitió que Pedro fuera confrontado para restaurar su identidad y prepararlo para liderar con humildad, libertad y amor, sin celos ni temor.

Corson identifica inseguridades comunes como el miedo al rechazo, la timidez, los celos, la baja autoestima y los complejos físicos, afirmando que “Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio” (2 Timoteo 1:7). Estas luchas, lejos de ser obstáculos, son oportunidades divinas para sanar heridas del pasado, romper mentiras interiores y vivir con una identidad firme en Cristo, aprendiendo a aceptarnos como creación admirable de Dios (Salmo 139:14).

Finalmente, el pastor exhorta a no huir de la confrontación, sino a verla como una herramienta de formación espiritual: “Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas” (Santiago 1:12). La sanidad interior, afirma, llega por medio de la Palabra, el perdón y la renovación de la mente, porque “para sanar un corazón herido, la única solución es el perdón”, permitiendo así una vida emocionalmente sana y espiritualmente libre.

Escuche la reflexión completa aquí:

