Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "Dios va a confrontar tus inseguridades": reflexión del pastor Andrés Corson

"Dios va a confrontar tus inseguridades": reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson enseña que Dios confronta nuestras inseguridades para sanarnos, restaurar nuestra identidad y guiarnos a una vida emocional y espiritual plena.

