¿Cómo son los demonios? Reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson advierte que la liberación sin transformación interior abre puertas al mal y llama a cerrar esas puertas con arrepentimiento, renovación mental y una vida espiritual firme.

