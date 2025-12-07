En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / ¿Cómo eran las conversaciones de Jesús? Reflexión del pastor Andrés Corson

¿Cómo eran las conversaciones de Jesús? Reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson llamó a cuidar nuestras palabras, evitar la queja y las malas conversaciones, y tomar a Jesús como modelo de integridad, verdad y esperanza en cada diálogo.

