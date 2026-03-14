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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Disidencias Farc se adjudicaron acciones violentas en El Bagre: entregarán a hermanas secuestradas

Disidencias Farc se adjudicaron acciones violentas en El Bagre: entregarán a hermanas secuestradas

El grupo armado al mando de 'Calarcá' reconoció su incursión en el corregimiento de Puerto López donde también asesinaron a dos personas señaladas de pertenecer o colaborar con el Clan del Golfo.

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