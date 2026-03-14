Disidencias Farc se adjudicaron acciones violentas en El Bagre: entregarán a hermanas secuestradas

En medio de la incertidumbre que rondaba los recientes hechos violentos en el corregimiento Puerto López de El Bagre donde dos personas fueron asesinadas y dos niñas fueron posteriormente secuestradas, algo de claridad para los casos llegó con un reciente pronunciamiento de las disidencias de las Farc.

A través de un video difundido ampliamente en redes sociales miembros del cuatro frente de este grupo armado reconocieron la incursión en esta zona rural del Bajo Cauca antioqueño el pasado 12 de marzo con el objetivo, según afirmaron, de “golpear” la presencia del Clan del Golfo en el territorio y a personas que señalaron de ser integrantes o colaboradores del mismo.

Por estas circunstancias los ilegales, adscritos a la compañía móvil Alfredo Jiménez, se atribuyeron el crimen de dos personas, pero además el secuestro de las hermanas Jhocer Alexandra y María Ana Yánez Hernández, a quienes también señalaron de ser ‘puntos’, es decir, personas involucradas en la vigilancia y aviso de acciones a bandos considerados como enemigos.

"Las menores hasta el momento se encuentran bien y estamos en la espera para ser entregadas a las entes competentes. Se aclara también que en ningún momento hubo enfrentamiento con la fuerza pública y estos en ningún momento hicieron presencia en el corregimiento", manifestó la vocera de esta estructura al mando de alias 'Calarcá'.



Miembros del frente cuarto de disidencias de las Farc se adjudicaron las recientes acciones violentas en zona rural de El Bagre. Aseguraron que en su poder se encuentran las dos hermanas de 12 y 15 años que son buscadas por las autoridades y que serán entregadas en próximas horas pic.twitter.com/nBd3Hgu9VN — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 14, 2026

Tras conocerse esta situación hay temor en la población civil por las retaliaciones que podría tomar el Clan del Golfo contra las disidencias, pero también contra ellos mismos en medio de un escenario de disputa territorial y del control de rentas criminales que permanece desde hace varios meses en este corregimiento e incluso zonas aledañas de otros municipios limítrofes del Nordeste antioqueño.

Lo ocurrido particularmente con las menores de edad ya había generado el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo desde donde solicitaron la liberación de las mismas y acciones contundentes de la fuerza pública ante alertas tempranas emitidas hace varios años para esta región.