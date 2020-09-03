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Blu Radio  / Bajo Cauca

Bajo Cauca

Capturado Diego Esteban Raigoza.jpg
Antioquia

Implicado en crimen de estudiante en Caucasia también lo señalan de agresiones a población LGBTIQ+

Caucasia.jpg
Antioquia

Autoridades capturaron presunto responsable del asesinato de estudiante de Universidad de Antioquia

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Antioquia

Retaliaciones por microtráfico sería la causa de ataque armado en corregimiento de Caucasia

Capturado alias Carlos Way.jpg
Antioquia

Cayó 'Carlos Way', cabecilla del Clan del Golfo al mando de 160 hombres en el Bajo Cauca antioqueño

Clan del Golfo.jpg
Antioquia

Un hombre muerto y dos secuestrados deja incursión del Clan del Golfo en corregimiento de Caucasia

27183_Blu Radio. Cárcel / Foto: Referencia AFP.
Antioquia

Enviaron a cárcel a alias ‘Pablo’ por desaparición forzada y homicidio en el Bajo Cauca

Zaragoza, Antioquia
Antioquia

Hombre arrojó a gato al vacío en Zaragoza, Antioquia: autoridades buscan al responsable

Ejército Nacional en Nordeste y Magdalena Medio antioqueño.jpg
Antioquia

Ejército recuperó a una menor de edad en Zaragoza, Antioquia: la tenía el Clan del Golfo

POLICIA ASESINATO CAUCASIA- POLICÍA.jpg
Antioquia

En confusos hechos, escolta privado asesinó a policía de la Dijín en una serviteca de Caucasia

366581_Tarazá. Foto: BLU Radio
Antioquia

Confrontaciones entre grupos armados deja 20 personas desplazadas en Tarazá, Antioquia

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