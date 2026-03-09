En vivo
Bombardean campamento de disidencias Farc en Ituango, Antioquia: autoridades verifican bajas

Bombardean campamento de disidencias Farc en Ituango, Antioquia: autoridades verifican bajas

El gobernador Andrés Julián Rendón denunció instrumentalización de comunidades para hacer asonadas contra la fuerza pública.

