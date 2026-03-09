Bombardean campamento de disidencias Farc en Ituango, Antioquia: autoridades verifican bajas

En el norte de Antioquia avanzan las labores de la Fuerza Pública para consolidar información tras un reciente operativo contra miembros del frente 18 de las disidencias de las Farc que están al mando de alias ‘Ramiro’.

Se trata de un bombardeo realizado por parte de la Fuerza Aeroespacial en zona rural del municipio de Ituango contra un campamento que sería de este grupo ilegal y en el cual, según, el gobernador Andrés Julián Rendón, “podrían haber caído criminales”.

Mientras el Ejército en terreno sigue consolidando el área para conocer los resultados de la ofensiva, el mandatario departamental también denunció que algunas personas de la zona que se identifican como “líderes comunales” se estarían oponiendo a las acciones de la fuerza pública en la zona.

Por esta razón, Rendón solicitó a la Fiscalía estar al frente de la judicialización de estas personas que también estarían siendo instrumentalizadas por parte del grupo ilegal para impedir la verificación de la zona.



A través de su cuenta en X, el gobernador aprovechó para cuestionar la postura del Gobierno nacional frente a ese grupo armado, pues recordó que alias ‘Ramiro’ había sido capturado en la caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección en vías del Norte de Antioquia con alias ‘Calarcá’, pero fue dejado en libertad.

#Atención Fuerzas militares hicieron en el municipio de #Ituango un bombardeo en las últimas horas sobre un campamento del frente 18 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Ramiro’. El gobernador @AndresJRendonC denunció una asonadas. #MañanasBlu pic.twitter.com/1MuAjWqqlT — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 9, 2026

A ‘Ramiro’ se le atribuyen delitos como homicidios, extorsiones, amenazas y desplazamientos forzados en municipios como Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia. Por información que permita su ubicación o captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos.