Legalizan capturas contra excandidato y 4 señalados en red de ‘Papá Pitufo’

Este lunes fueron legalizadas las capturas y avanza la imputación de cargos contra cinco personas detenidas durante la jornada electoral por su presunta vinculación con la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo.

Entre los capturados se encuentran Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado de la República de Colombia, y los exintegrantes de la Policía Nacional de Colombia José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez. Las detenciones se materializaron en medio de operativos coordinados por las autoridades en diferentes ciudades del país.

Durante la mañana se dio inicio a la audiencia de legalización de captura, diligencia en la que un juez verifica que los procedimientos se hayan realizado respetando las garantías procesales. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto avanzar con la imputación de cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado, así como con la solicitud de una medida de aseguramiento contra los procesados.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, Freddy Camilo Gómez Castro sería uno de los presuntos articuladores de la red y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, así como con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Rama Judicial. Según la hipótesis de la Fiscalía, estos contactos se habrían establecido para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, el tránsito y la comercialización de mercancía de contrabando o para que se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal.



En el caso de José Luis Olaya Caicedo, la investigación señala que habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar con la red criminal liderada por Marín Buitrago. Por su parte, Édgar Humberto Bacca Suárez tendría un rol relacionado con la entrada de mercancía de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena.

Alias ‘Papá Pitufo’ Foto: captura de pantalla redes sociales

Según los investigadores, Faudel Luis Salazar Piñeros, quien se desempeñaba como jefe de la división de la POLFA en Cartagena, presuntamente bloqueaba las aprehensiones de mercancía de contrabando en beneficio del grupo delincuencial. A su vez, Juan Miguel Jaramillo Mora habría tenido la función de recibir los pagos ilícitos y distribuirlos entre otros uniformados que, según la investigación, hacían parte del entramado criminal.

Mientras estas diligencias avanzan en los juzgados, el proceso judicial también tiene como eje principal al señalado líder de la organización. La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, por los delitos de cohecho y concierto para delinquir con fines de contrabando.