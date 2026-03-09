Hallan muerto a ciudadano estadounidense en apartamento de El Poblado, en Medellín

Encontraron el cuerpo de un estadounidense en alto grado de descomposición en un apartamento de El Poblado, en Medellín. El extranjero de 32 años de edad había alquilado el inmueble hace un mes

El fuerte olor que salía de un apartamento en el séptimo piso de un edificio residencial en el sector de El Poblado llevó a las autoridades a confirmar en las últimas horas la muerte de un ciudadano estadounidense en la ciudad de Medellín.

Se trata de un hombre de 32 años de edad identificado como Christopher Ryan Galusha, cuyo cuerpo fue hallado por las autoridades en alto grado de descomposición en la cama de su habitación.

En medio de las primeras investigaciones, las autoridades pudieron establecer que el lugar en el que ocurrieron los hechos era un inmueble que había sido alquilado a través de una plataforma digital por parte del extranjero hace cerca de un mes, pero no tenían información sobre él desde al menos cinco días.



En el lugar hicieron presencia autoridades judiciales para recopilar información que permita avanzar en la investigación del caso, pues las causas de la muerte siguen sin determinarse.

Durante 2025 al menos 15 ciudadanos extranjeros fallecieron en la capital antioqueña en medio de diferentes circunstancias, no necesariamente asociadas a la violencia.