Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hombre en Medellín asistió como jurado de votación y lo capturaron por un delito pendiente

Hombre en Medellín asistió como jurado de votación y lo capturaron por un delito pendiente

El procedimiento de captura se hizo en el puesto de votación ubicado en la I.E Jorge Robledo, occidente de Medellín.

