Hombre en Medellín asistió como jurado de votación y lo capturaron por un delito pendiente

Un hombre de 45 años que ejercía su labor como jurado de votación este domingo en Medellín fue capturado por el CTI, mediante orden judicial, por un delito que tenía pendiente.

El delito es violencia intrafamiliar y el procedimiento se hizo en el puesto de votación ubicado en la I.E Jorge Robledo, occidente de Medellín.

"En estos puestos de votación se dio la captura a un jurado que presentaba una orden de captura vigente por un delito que no tiene que ver con la jornada electoral", manifestó el secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa.



Otras capturas

En medio del control en los 239 puestos de votación en Medellín, miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá lograron capturar a un hombre de 47 años, que fue descubierto en flagrancia por la patrulla de vigilancia en el puesto de votación Escuela Cristo Rey Apolo, en la carrera 50G #3-34, en el barrio Guayabal, cuando se le observó, primero entregando propaganda política y segundo, se le incautaron más de 11 millones de pesos en efectivo.

Esta persona ahora deberá responder por el delito de corrupción al sufragante y fue trasladada al centro de atención inmediata