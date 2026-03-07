En vivo
Hombre fue enviado a prisión por agredir a su pareja en Medellín: usó una cuchara caliente

Hombre fue enviado a prisión por agredir a su pareja en Medellín: usó una cuchara caliente

Durante seis meses la víctima estuvo sometida por su agresor en una vivienda del barrio Robledo.

