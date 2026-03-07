Hombre fue enviado a prisión por agredir a su pareja en Medellín: usó una cuchara caliente

No paran los casos de violencias contra las mujeres, ad portas del 8 de marzo, la fecha en la que se reaviva el debate sobre las garantías de sus derechos y su seguridad.

Tras dos semanas de que lograra huir de su casa y alertar a las autoridades sobre lo sucedido, en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que judicializó a un hombre de 36 años como presunto responsable de cometer actos de tortura en contra de su compañera sentimental en el barrio Robledo de Medellín.

Las labores de policía judicial permitieron evidenciar que desde hace 6 meses la mujer de 34 años venía siendo víctima de violencia física, verbal y sicológica por parte del hombre, situación que tuvo un punto álgido en febrero de este año cuando este la habría amarrado, amordazado y golpeado en repetidas ocasiones dentro de la vivienda que compartían con sus hijos menores de edad.

Según expuso el ente acusador, el hombre le habría cortado el cabello y las cejas; además de causarle varias lesiones con un arma cortopunzante y quemarle sus partes íntimas con una cuchara caliente, lo que motivó que el pasado 18 de febrero, la víctima huyera de la vivienda tras una golpiza propinada por el señalado agresor.



Por los hechos, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de tortura agravada, secuestro simple y violencia intrafamiliar, cargos que no fueron aceptados por el señalado victimario. Por lo pronto, el hombre deberá afrontar el proceso judicial mientras está en la cárcel, luego de que un juez de control de garantías acogiera la solicitud de la Fiscalía.