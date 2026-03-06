Dos hombres fueron capturados por agredir a sus parejas en Medellín y Barbosa: uno usó químicos

Justo cerca a la fecha en el que se reitera la importancia de la lucha por los derechos de las mujeres, se conocieron dos lamentables casos de violencias basadas en género, registrados en el barrio Popular de Medellín y en el municipio de Barbosa.

El primer caso se registró el 10 de febrero, cuando un hombre lanzó a un pareja un agente químico, motivo por el que las autoridades lo capturaron en las últimas horas.

"Carlos Ospina fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar. Este delincuente atacó a su compañera sentimental con agentes químicos una vez la había puesto en estado de indefensión. Tenemos que llegar a cero casos, tenemos que cerrarle la oreja y evitar que se cometan estas conductas delictivas de violencia de género", indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

El otro hecho circuló en redes sociales y fueron las amenazas ejercidas por un hombre hacia su pareja en el barrio Popular, zona nororiental de la ciudad, quien incluso con vidrio en mano la intimidó y dijo que lo iban a asesinar por su culpa. La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, aseguró que ya fue capturado y que el Distrito acompaña a la víctima.



"Generalmente, nosotros las llevamos a los hogares cuando ellas deciden y cuando están en riesgo. Como el el el agresor ya se fue capturado, pues ella se va a sentir mucho más tranquila en su espacio. Pues en estos días estamos en proceso de acompañamiento para definir qué cosas vamos a hacer con ella y lo que ella tome como decisión. Pero como en este momento su vida no está en riesgo porque ya hay captura, entonces, posiblemente ella se quedará en su casa", indicó.

Movilizaciones por el 8M

Este viernes se realizarán dos concentraciones y recorridos en el centro de Medellín que podrían generar afectaciones viales en sectores como la calle Barranquilla, la avenida Oriental, La Playa y el entorno del Parque Bolívar. La primera concentración comenzó a las 10:00 a. m. por la calle Barranquilla hacia Punto Cero, con retorno por la misma vía y paso por la estación Hospital, la avenida Bolívar, la estación Prado, la avenida Oriental y la carrera 48 (Ecuador), hasta llegar al Parque Bolívar.

Esta tarde habrá otra concentración a las 2:30 p. m. y una movilización desde las 3:30 p. m. que partirá del Parque Bolívar y avanzará por la carrera 49 (Venezuela), la calle 57 (Argentina), la avenida Oriental, la calle 53 (Maracaibo), la carrera 43 (Girardot), el Parque del Periodista y La Playa, hasta el Teatro Pablo Tobón Uribe. La llegada está prevista entre las 5:00 y 5:30 p. m., donde posteriormente se realizará una actividad cultural.

Para hacer acompañamiento a la jornada, el Distrito instaló un puesto de mando unificado con presencia de diversas autoridades, estarán disponibles la Línea 123 Agencia Mujer, operativa las 24 horas del día, y la Ruta de Atención a Lideresas (311 4967810), además del acompañamiento permanente de la Personería y la Defensoría del Pueblo.

De igual manera, dispusieron de un equipo conformado por 50 agentes de tránsito, 19 promotoras de convivencia de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y servidoras de la Secretaría de las Mujeres.