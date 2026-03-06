En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos hombres fueron capturados por agredir a sus parejas en Medellín y Barbosa: uno usó químicos

Dos hombres fueron capturados por agredir a sus parejas en Medellín y Barbosa: uno usó químicos

A propósito de la conmemoración del Día por los derechos de las Mujeres, continúan los casos de violencias basadas en género. Este año Medellín lleva tres casos que serían feminicidios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad