Inflación en Colombia sigue por encima del 5 % pese a ligero descenso

La inflación en Colombia continúa por encima del 5 % pese a una reducción del acumulado anual frente al dato de enero.

El reporte del Dane muestra que el IPC subió 1.08 % en el mes, mientras que en el último año los precios al consumidor han aumentado un 5.29 %.

El aumento de precios al consumidor está prácticamente en el mismo punto en que estaba hace un año. Sin embargo, está bien por encima de la meta oficial de inflación en Colombia de 3 %.

Esto quiere decir que posiblemente el Banco de la República no va a recortar las tasas de interés como quiere el presidente Gustavo Petro.



¿Qué es lo que está pesando en el bolsillo de los hogares este febrero?

Principalmente educación. En febrero se miden los costos de matrículas en jardines, universidades y también en colegios. La educación tuvo incrementos que en algunos casos superaron el 6 %.



En segundo lugar, está la categoría de restaurantes y hoteles y en tercer lugar el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas.

De acuerdo con la directora del Dane, Piedad Urdinola, todas las mediciones de inflación comienzan a parecerse y están convergiendo en un mismo punto.

También hay que destacar los incrementos en transporte urbano debido a las alzas de transporte en distintas ciudades del país. También subieron las comidas en las comidas en restaurantes. Del lado de los alimentos, lo que está pesando tiene que ver con las frutas frescas y las papas. En contraste están cayendo los precios de la electricidad.

Foto: Dane