En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Es posible ajustar el IPC y no el salario mínimo de 2026 en las empresas de seguridad?

¿Es posible ajustar el IPC y no el salario mínimo de 2026 en las empresas de seguridad?

El debate se avivó luego de un mensaje del presidente Gustavo Petro en el que pidió a las asambleas de propiedad horizontal no ajustar la vigilancia con base en el salario mínimo, sino en el IPC

Publicidad

Publicidad

Publicidad