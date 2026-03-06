En vivo
DIAN confirma ciberataque y alerta posible extorsión por los datos

La DIAN confirmó que ya está trabajando junto con el proveedor tecnológico para adelantar las revisiones técnicas y pruebas de seguridad.

