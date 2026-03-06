DIAN confirma ciberataque y alerta posible extorsión por los datos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que fue víctima de un incidente externo de ciberseguridad que afectó el sistema de agendamiento de citas para la atención a los ciudadanos. Según la entidad, el ataque involucró un acceso no autorizado a datos personales de algunos usuarios del sistema, desarrollado por el proveedor tecnológico externo CIEL Ingeniería.

Tras realizar las verificaciones técnicas y análisis especializado, la DIAN aseguró que la información tributaria y aduanera de los contribuyentes no se ha visto comprometida ni vulnerada. Además, indicó que las contraseñas y credenciales de acceso de los usuarios continúan siendo protegidas y no fueron objeto de este ataque.

La entidad explicó que, una vez fue detectado el incidente, decidieron deshabilitar temporalmente el sistema virtual de agendamiento de citas mientras se realizan los ajustes técnicos necesarios para restablecer el servicio de manera segura. Sin embargo, aclaró que la operación esencial de la Dirección no ha resultado afectada y que los servicios misionales continúan prestándose con total normalidad.

Desde la entidad señalaron que los 56 puntos de contacto que tiene en todo el país siguen funcionando de manera presencial para atender a los ciudadanos que requieran realizar trámites o recibir orientación.



Asimismo, informó que activó sus protocolos institucionales de gestión de incidentes de seguridad esto con el objetivo de contener la situación, salvaguardar la información y evitar nuevos accesos no autorizados.

En este sentido, trabaja junto con el proveedor tecnológico para adelantar revisiones técnicas, análisis de registros, pruebas de seguridad y el fortalecimiento de las medidas de protección de los sistemas involucrados.

Además de las acciones técnicas, la entidad interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el caso por el presunto delito de extorsión y otras conductas penales asociadas al ciberataque.

Finalmente, afirmó que ya se adelantan los reportes correspondientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como la autoridad nacional en materia de protección de datos personales.