“Uno de los procesos electorales donde se recibió menos reportes”: MOE sobre elecciones legislativas

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, aseguró que estas elecciones se convierten en uno de los procesos electorales recientes en los que menos reportes ciudadanos se han recibido, en comparación con jornadas anteriores.

De acuerdo con la MOE, durante el día de votaciones se registraron 550 reportes, principalmente relacionados con el funcionamiento de las mesas de votación.

“Recibimos un total ayer, al final electoral durante el día de la jornada, un total de 550 reportes. Aquí es importante destacar que los reportes recibidos hacían especialmente referencia, casi que la mitad de ellos, al cumplimiento del funcionamiento en las mesas de votación”, explicó Barrios.

Entre las situaciones reportadas se encontraron dudas en los procedimientos de entrega de las tarjetas electorales, el uso de teléfonos celulares dentro de los puestos de votación y dificultades para el acceso de testigos electorales.



La directora de la MOE también señaló que cerca del 26 % de los reportes estuvo relacionado con irregularidades en propaganda electoral, especialmente por el envío masivo de mensajes de texto a ciudadanos sin su autorización previa, lo que podría vulnerar normas de protección de datos personales.

Además, Barrios hizo referencia a las denuncias relacionadas con posibles intentos de compra de votos y destacó las acciones de las autoridades frente a este delito.

“Es importante reconocer el trabajo que hizo la Policía Nacional con el incautamiento de más de tres mil setecientos millones de pesos en efectivo, que podrían estar relacionados con la compra de votos y con la intención de modificar la libertad del voto de los ciudadanos”, señaló.

En cuanto a la distribución territorial de los reportes, la MOE indicó que las ciudades desde donde se registró mayor número de alertas fueron Bogotá, Ibagué, Cartagena, Medellín, Barranquilla, Cali y Pereira.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó 864 incidentes durante la jornada electoral en todo el país. Entre los casos más frecuentes se encuentran 286 reportes de puestos de votación con jurados incompletos, dificultades para personas con discapacidad, incidentes relacionados con el censo electoral y retrasos en la apertura de algunos puestos de votación.

También se registraron situaciones de propaganda política cerca de los puestos, comportamientos indebidos por parte de testigos electorales y problemas de señalización en algunos lugares de votación.

El informe también advierte sobre denuncias de presunta compra de votos, coacción al elector y movilización irregular de votantes, además de capturas y comparendos relacionados con estas conductas.

Según la entidad, las autoridades incautaron más de 3.700 millones de pesos presuntamente destinados a la compra de votos, lo que “evidencia que siguen operando redes de corrupción electoral”.

La Defensoría también registró algunas situaciones de seguridad en territorios donde persiste la presencia de grupos armados ilegales, aunque aclaró que estos hechos no generaron una interrupción generalizada del proceso electoral.

A pesar de estas dificultades, la entidad destacó que “la jornada se desarrolló con relativa normalidad en la mayor parte del país y con una amplia participación ciudadana”.