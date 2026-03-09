En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Uno de los procesos electorales donde se recibió menos reportes”: MOE sobre elecciones legislativas

“Uno de los procesos electorales donde se recibió menos reportes”: MOE sobre elecciones legislativas

Tras la jornada electoral del 8 de marzo en Colombia, organismos de observación y control entregaron un balance de las denuncias e incidentes reportados durante el proceso de votación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad