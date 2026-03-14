Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 14 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el departamento de Antioquia. Cada jornada, miles de personas esperan la publicación del número ganador para comprobar si su apuesta coincide con el resultado oficial del día.



Resultado oficial del Paisita Noche – 14 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 14 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue: 9738 - Mico.



Número ganador: 9738

Dos últimas cifras: 38

Tres últimas cifras: 738

Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una nueva alternativa para los apostadores: la llamada quinta balota. Esta opción fue diseñada para quienes buscan aumentar el valor potencial de sus premios.

Se trata de una modalidad opcional que el jugador puede activar al momento de realizar su apuesta. En caso de acertar las cuatro cifras exactas del resultado y tener habilitada esta opción, el premio puede incrementarse gracias a este complemento adicional.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta modalidad no modifica las reglas tradicionales del juego. Los participantes que prefieran continuar con el sistema clásico pueden hacerlo sin necesidad de activar la quinta balota.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El funcionamiento del Chance Paisita Noche es sencillo, lo que facilita la participación de jugadores de distintos perfiles. Para apostar, la persona debe elegir un número y seleccionar la modalidad en la que desea participar.



Si el número coincide con el resultado oficial del sorteo, el jugador puede recibir un premio según la modalidad escogida.

Otro factor que favorece su popularidad es el valor accesible de las apuestas. Los montos pueden ir desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar en el sorteo.

Dado que el juego se realiza diariamente, muchos jugadores suelen consultar los resultados en internet apenas se publican, con el fin de verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



Horarios del sorteo

Quienes participan en este juego deben tener en cuenta los horarios oficiales en los que se realiza el sorteo del Paisita Noche:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos momentos se lleva a cabo el sorteo y se anuncian los números ganadores correspondientes a cada jornada.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

Una de las características que ha contribuido al éxito del Paisita Noche es la diversidad de opciones de apuesta disponibles. Esto permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia o al monto que desea apostar.

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Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado cuatro cifras: se obtiene premio si se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: el jugador gana si coincide con las tres últimas cifras en el mismo orden.

Combinado tres cifras: se obtiene premio si las tres cifras coinciden sin importar la posición.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra o uña: se gana al coincidir únicamente con la última cifra.

Gracias a esta variedad de modalidades, los jugadores pueden adaptar su apuesta de acuerdo con sus preferencias o posibilidades.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país.

Por esta razón, solo los operadores autorizados pueden ofrecer este tipo de servicios de manera legal en plataformas digitales. Entre las opciones habilitadas se encuentran:



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A través de estos portales, los usuarios pueden crear una cuenta, verificar su identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias, lo que permite realizar apuestas sin necesidad de acudir a un punto físico.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Quienes resulten ganadores deben presentar ciertos documentos al momento de reclamar el dinero correspondiente.

Los requisitos básicos incluyen:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales según el monto expresado en UVT:



Menos de 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: se solicita certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Estos requisitos permiten validar la identidad del ganador y garantizar la transparencia en la entrega de premios.

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Últimos resultados del Paisita Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del chance Paisita Noche:

