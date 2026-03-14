Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 14 de marzo de 2026

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El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el departamento de Antioquia. Cada jornada, miles de personas esperan la publicación del número ganador para comprobar si su apuesta coincide con el resultado oficial del día.
En el sorteo realizado el sábado 14 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue: 9738 - Mico.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una nueva alternativa para los apostadores: la llamada quinta balota. Esta opción fue diseñada para quienes buscan aumentar el valor potencial de sus premios.
Se trata de una modalidad opcional que el jugador puede activar al momento de realizar su apuesta. En caso de acertar las cuatro cifras exactas del resultado y tener habilitada esta opción, el premio puede incrementarse gracias a este complemento adicional.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta modalidad no modifica las reglas tradicionales del juego. Los participantes que prefieran continuar con el sistema clásico pueden hacerlo sin necesidad de activar la quinta balota.
El funcionamiento del Chance Paisita Noche es sencillo, lo que facilita la participación de jugadores de distintos perfiles. Para apostar, la persona debe elegir un número y seleccionar la modalidad en la que desea participar.
Si el número coincide con el resultado oficial del sorteo, el jugador puede recibir un premio según la modalidad escogida.
Otro factor que favorece su popularidad es el valor accesible de las apuestas. Los montos pueden ir desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar en el sorteo.
Dado que el juego se realiza diariamente, muchos jugadores suelen consultar los resultados en internet apenas se publican, con el fin de verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.
Quienes participan en este juego deben tener en cuenta los horarios oficiales en los que se realiza el sorteo del Paisita Noche:
En estos momentos se lleva a cabo el sorteo y se anuncian los números ganadores correspondientes a cada jornada.
Una de las características que ha contribuido al éxito del Paisita Noche es la diversidad de opciones de apuesta disponibles. Esto permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia o al monto que desea apostar.
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Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:
Gracias a esta variedad de modalidades, los jugadores pueden adaptar su apuesta de acuerdo con sus preferencias o posibilidades.
En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país.
Por esta razón, solo los operadores autorizados pueden ofrecer este tipo de servicios de manera legal en plataformas digitales. Entre las opciones habilitadas se encuentran:
A través de estos portales, los usuarios pueden crear una cuenta, verificar su identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias, lo que permite realizar apuestas sin necesidad de acudir a un punto físico.
Quienes resulten ganadores deben presentar ciertos documentos al momento de reclamar el dinero correspondiente.
Los requisitos básicos incluyen:
Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales según el monto expresado en UVT:
Estos requisitos permiten validar la identidad del ganador y garantizar la transparencia en la entrega de premios.
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Estos han sido algunos de los resultados recientes del chance Paisita Noche: