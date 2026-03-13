Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 13 de marzo de 2026

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El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de jugadores permanecen atentos al resultado oficial del sorteo para verificar si el número elegido coincide con la combinación ganadora.
En el sorteo realizado el viernes 13 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue: 8955.
Estos son los datos oficiales utilizados para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.
Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó una alternativa adicional conocida como quinta balota, una opción diseñada para quienes desean incrementar el valor potencial de sus premios.
Esta modalidad es voluntaria, por lo que cada jugador decide si desea activarla al momento de realizar su apuesta. Cuando se utiliza y el participante acierta las cuatro cifras en el orden exacto, el premio puede aumentar gracias a este complemento.
Es importante aclarar que esta opción no modifica las reglas tradicionales del juego, por lo que quienes prefieren jugar bajo el esquema clásico pueden hacerlo sin ningún cambio en la dinámica del sorteo.
El sistema de juego del Paisita Noche es simple y accesible para todo tipo de jugadores. Para participar, la persona debe seleccionar un número y elegir la modalidad de apuesta que desea realizar.
Si el número coincide con el resultado oficial del sorteo, el jugador puede obtener un premio de acuerdo con la modalidad seleccionada.
Otro aspecto que facilita la participación es el valor de las apuestas, que puede ir desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar.
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Debido a que el sorteo se realiza todos los días, es habitual que los jugadores consulten los resultados en internet apenas se publican para verificar rápidamente sus apuestas.
Quienes siguen de cerca este juego deben tener en cuenta los horarios oficiales del sorteo Paisita Noche:
En estos horarios se realiza el sorteo y se anuncian los números ganadores del día.
Una de las razones de la popularidad del Paisita Noche es la variedad de modalidades de juego, que permiten a cada participante elegir la opción que mejor se ajuste a su estrategia o presupuesto.
Las modalidades más utilizadas son:
En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país.
Solo los operadores autorizados pueden ofrecer este tipo de apuestas digitales. Entre las plataformas habilitadas para jugar legalmente se encuentran:
A través de estas plataformas, los usuarios pueden registrarse, validar su identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias, lo que permite realizar apuestas sin necesidad de acudir a un punto físico.
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Se recomienda conservar siempre el comprobante de la apuesta, ya que será necesario para reclamar cualquier premio.
Las personas que resulten ganadoras deben presentar algunos documentos al momento de reclamar su premio.
Los requisitos básicos incluyen:
Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto en UVT:
Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:
Estos registros permiten a los jugadores revisar el comportamiento reciente del sorteo mientras esperan el próximo resultado oficial del chance Paisita Noche.