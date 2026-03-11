Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 11 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de juegos de azar más consultados en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de jugadores revisan atentamente el resultado oficial para comprobar si el número elegido coincide con el ganador del sorteo.
En el sorteo realizado el miércoles, 11 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue el siguiente:
Estos son los datos oficiales utilizados para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.
Desde 2025, el chance Paisita Noche incorporó una alternativa adicional conocida como quinta balota, diseñada para quienes desean aumentar el valor potencial de sus premios.
Esta opción es completamente voluntaria, por lo que cada jugador puede decidir si desea activarla al momento de realizar su apuesta. Cuando se incluye esta modalidad y el participante logra acertar las cuatro cifras en el orden exacto, el premio puede incrementarse gracias a este complemento.
Es importante destacar que la quinta balota no cambia las reglas tradicionales del juego, por lo que el funcionamiento del sorteo sigue siendo el mismo para quienes prefieren apostar bajo el esquema clásico.
El sistema de juego del Paisita Noche es sencillo y accesible para el público general. Los participantes deben seleccionar un número y elegir una modalidad de apuesta. Si el número coincide con el resultado oficial del sorteo, el jugador puede obtener un premio según la modalidad elegida.
Uno de los aspectos que facilita la participación es el valor de las apuestas, que puede ir desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos participen en el juego.
Debido a que el sorteo se realiza todos los días, es habitual que los jugadores busquen en internet los resultados apenas se publican para verificar rápidamente sus apuestas.
Conocer el horario del sorteo es clave para quienes siguen de cerca el chance Paisita Noche. Los horarios oficiales son:
En estos horarios se realiza el sorteo y se anuncian los números ganadores del día.
Una de las razones de la popularidad del Paisita Noche es la variedad de modalidades de juego disponibles. Estas permiten que cada participante elija la forma de apuesta que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.
Las modalidades más utilizadas son:
En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país.
Solo los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales. Entre las plataformas habilitadas para jugar legalmente se encuentran:
A través de estos portales, los usuarios pueden registrarse, validar su identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias, lo que permite realizar apuestas sin necesidad de acudir a un punto físico.
Publicidad
Se recomienda conservar siempre el comprobante de la apuesta, ya que será necesario para reclamar cualquier premio.
Los ganadores del chance Paisita Noche deben presentar ciertos documentos al momento de reclamar su premio.
Los requisitos básicos son:
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales según el valor en UVT:
Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:
Estos resultados permiten a los jugadores revisar el comportamiento reciente del sorteo mientras esperan el próximo anuncio oficial del chance Paisita Noche