Pausa de una semana en séptimo ciclo de diálogo entre Gobierno y Coordinadora Ejército Bolivariano

Las delegaciones del Gobierno nacional y el grupo Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en Nariño, hicieron una pausa en el séptimo ciclo de diálogo. Los negociadores pactaron un término de seis días para hacer consultas internas y analizar internamente algunas propuestas.

Las delegaciones se volverán a reunir el próximo fin de semana. El jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, indicó que las consultas que se están haciendo al más alto nivel, por un término de seis días, tienen como objetivo analizar temas neurálgicos que se tratan en el interior de la mesa y que tienen carácter de confidencialidad.

Señaló que tiene la esperanza y la fe de que en lo que resta de la actual legislatura, que se iniciará la próxima semana, se pueda avanzar en la construcción del marco jurídico para brindar garantías judiciales a los combatientes que lleguen a la zona de ubicación, capacitación y transformación temporal en el Valle de Guamuez, Bajo Putumayo.

Armando Novoa, jefe negociador con la disidencia Segunda Marquetalia Foto: Blu Radio

Novoa defendió el avance de las negociaciones con ese grupo y rechazó la propuesta de algunos candidatos presidenciales de acabar con la mesa de conversaciones en el marco de la política de paz total.

También respondió a las continuas críticas de algunos candidatos presidenciales que en plaza pública proponen acabar con las mesas de diálogo de paz, pero la mencionada es una de las más avanzadas en el marco de la política de ‘paz total’ que propuso el presidente Gustavo Petro.

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“Los candidatos presidenciales deben pensar si ellos tienen en su agenda crear un marco judicial para el sometimiento a la justicia o no, o si lo único que les satisfará serían operaciones militares en el territorio, para enfrentar las violencias que produjo la manera tan equivocada en que se implementó el Acuerdo de Paz por los gobiernos que antecedieron al presidente Petro”, dijo el jefe de la delegación del Gobierno.

Foto: Bu Radio

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Novoa defendió los acuerdos pactados hasta el momento y afirmó que no han incumplido. Pidió a los candidatos presidenciales que siguen insistiendo en que la paz total fracasó que evalúen, ponderen y miren con detenimiento lo que se está haciendo en Nariño y Putumayo, en donde, según él, los homicidios han disminuido en más del 95 % en casi un año y ocho meses después de que el Gobierno autorizó oficialmente la instalación de la mesa de diálogos con el citado grupo armado ilegal.

Aseguró que “continuar haciendo críticas sin tener conocimiento de lo que se está haciendo en la mesa de diálogo es un acto irresponsable con Colombia”.

El jefe negociador del Gobierno destacó la voluntad de las comunidades indígenas Awá del resguardo Inda Sabaleta, en zona rural de Tumaco, de sustituir 500 hectáreas de cultivos de hoja de coca y advirtió que en otras regiones de Nariño y Putumayo hay más de 20 mil familias que ya firmaron los acuerdos para la transformación de las economías ilegales.

Foto: Blu Radio

Para Novoa, el séptimo ciclo, que se cumplió en zona rural del corregimiento de Llorente, en el resguardo indígena de Inda Sabaleta, fue muy provechoso y seguramente va a tener unos desarrollos muy tangibles y concretos luego de las consultas que harán las dos delegaciones por separado.

Manifestó que las consultas al más alto nivel que hará la delegación del Gobierno en las próximas horas no son porque se esté incumpliendo, sino justamente por el propósito de que cada paso que da la delegación del Estado colombiano la conduzca en la dirección correcta.

Las dos delegaciones volverán a reunirse en un término de seis días luego de las consultas que harán por separado para lograr superar temas claves que permitan llegar a un acuerdo para desescalar el conflicto armado en Nariño y Putumayo.