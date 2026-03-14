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Blu Radio  / Nación  / Pausa de una semana en séptimo ciclo de diálogo entre Gobierno y Coordinadora Ejército Bolivariano

Pausa de una semana en séptimo ciclo de diálogo entre Gobierno y Coordinadora Ejército Bolivariano

Las delegaciones realizarán consultas internas para analizar temas clave de la mesa, mientras se discuten garantías jurídicas y medidas para avanzar en la reducción de la violencia en Nariño y Putumayo.

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