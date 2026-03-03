Ecopetrol desmiente a MinMinas sobre supuesto incumplimiento del suministro de diésel en Nariño

Ecopetrol salió al paso a las investigaciones y posibles sanciones anunciadas por el Ministerio de Minas ante el incumplimiento en el envío de diésel (ACPM) a Nariño a través de la vía marítima y desde Reficar.

Desde la mañana de este martes, 3 de marzo, el ministerio liderado por Edwin Palma alertó que la compañía no había entregado el volumen requerido para el departamento poniendo en riesgo de desabastecimiento y “ que podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”.

Ante esto, la compañía petrolera desmintió a la cartera y aseguró que el suministro de combustibles líquidos desde sus refinerías a nivel nacional y al suroccidente del país se está realizando con total normalidad y cumpliendo la regulación.

“Conforme al volumen solicitado a Ecopetrol por los diferentes agentes para cada producto, actualmente la empresa cuenta con los inventarios para atender la demanda de diésel (10 días de inventario), gasolina motor regular (6 días de inventario) y gasolina extra (6 días de inventario)”, detalló la compañía, agregando que están disponibles y asegurados 330.000 barriles de diésel en puertos alternos para atender la demanda nacional.



Ecopetrol le recordó al ministerio que las autorizaciones de producto importado a los distribuidores mayoristas se hacen justamente bajo lineamientos emitidos por el Ministerio de Minas y Energía.

Ecopetrol Foto: AFP

Cabe recordar que, ante esta situación, el Ministerio de Minas autorizó el transporte terrestre de diésel en carrotanques desde las plantas de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia Nariño con el fin de garantizar el suministro de combustibles.

“En caso de existir alguna alerta por parte de agentes mayoristas que atienden la demanda con gasolina importada y diésel nacional desde la terminal de Tumaco, Ecopetrol explorará alternativas, dentro de la normatividad aplicable, que permitan la entrega de volúmenes adicionales”, puntualizó Ecopetrol.

Finalmente, y ante las investigaciones anunciadas, la compañía señaló que una vez sea notificada ejercerá las acciones de defensa, conforme al régimen legal y regulatorio.