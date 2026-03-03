Aerocivil se distancia de MinTransporte y no cambiará regulación de slots en El Dorado

La Aeronáutica Civil aseguró que, por ahora, no habrá modificación en la reglamentación que rige los slots, que son las franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado. Esta posición difiere de la emitida por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hace solo 24 horas.

Tras una visita de delegados de la Procuraduría a la sede de la entidad y en una reunión donde también estuvo presente Paula Bernal, gerente general en Colombia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, la Aerocivil aclaró que se aumentará el monitoreo de estas frecuencias pues continuarán alineados con los estándares internacionales en materia de slots.

“En tal sentido se comunicó la conformación del equipo técnico de monitoreo que, desde la Aeronáutica Civil, iniciará un proceso riguroso de revisión y análisis orientado a establecer conclusiones precisas frente a la asignación y cumplimiento de slots para El Dorado, lo que permitirá tener estadísticas claras en torno a las temporadas de verano (summer) e invierno (winter) con una data precisa, permitiendo evaluar técnicamente el uso que se hace de los slots en el país”, detalló la entidad.

Además, dice la Aerocivil, contarán con el acompañamiento y capacitación de la IATA, la misma que respaldó la decisión de mantener la normativa actual.



“Conservar el esquema actual aporta estabilidad al sector y permite una operación bajo un sistema predecible y coordinado a nivel global para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje. Así mismo, la implementación del monitoreo del uso de los slots permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria”, indicó en un comunicado la asociación internacional.

Viajeros en el aeropuerto El Dorado Foto: AFP

Según el director general Luis Alfonso Martínez, el objetivo de esta iniciativa es avanzar con el sistema de monitoreo hacia un modelo de organización más armónico, transparente y equitativo en la asignación de slots.

Hoy esto está determinado a través del RAC3 (Reglamento Aeronáutico de Colombia) que dice, entre otras, cómo asignar las franjas o turnos específicos para aterrizaje y despegue, organizados cada 6 meses, considerando la capacidad técnica del aeropuerto y mantiene unos derechos Históricos para ciertas aerolíneas que tienen prioridad sobre los slots utilizados en temporadas anteriores y establece que los slots no utilizados deben ser redistribuidos; estos dos puntos han sido plan de críticas.

Justamente, el pasado lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.

“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, detalló la ministra.