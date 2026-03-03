En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Aerocivil se distancia de MinTransporte y no cambiará regulación de slots en El Dorado

Aerocivil se distancia de MinTransporte y no cambiará regulación de slots en El Dorado

Aunque la ministra María Fernanda Rojas confirmó que evalúan un proyecto para modificar el reglamento, la autoridad civil dice que solo aumentará el monitoreo de la norma actual.

Publicidad

Publicidad

Publicidad