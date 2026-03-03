En vivo
MinMinas avala transporte terrestre de ACPM a Nariño tras incumplimiento de Ecopetrol

MinMinas avala transporte terrestre de ACPM a Nariño tras incumplimiento de Ecopetrol

La medida de contingencia llega, luego de que Ecopetrol, según el ministerio, no entregara el volumen de diésel requerido través de Reficar para ese departamento.

