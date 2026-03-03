MinMinas avala transporte terrestre de ACPM a Nariño tras incumplimiento de Ecopetrol

El Ministerio de Minas autorizó de manera temporal el transporte terrestre de diésel en carrotanques desde las plantas de Yumbo y Cartago, en el Valle del Cauca, hacia Nariño con el fin de garantizar el suministro de combustibles.

La medida de contingencia llega, luego de que Ecopetrol, según el ministerio, no entregara el volumen de diésel requerido través de Reficar para ese departamento y que el poliducto Yumbo–Buenaventura esté en mantenimiento, impidiendo un traslado vía marítima desde el puerto hasta Tumaco.

La cartera anunció, incluso, que iniciará una investigación y proceso sancionatorio contra la petrolera por incumplir con el plan de abastecimiento en contra del reglamento expuesto.

“El riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete al departamento de Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”, aseguró el ministerio.



Para el ministerio, Ecopetrol no acató lo establecido en la resolución 01853 de 2024, que estableció el plan de abastecimiento de combustibles para Nariño indicando que el diésel debía transportarse por vía marítima desde la Refinería de Cartagena, o desde puertos alternos del norte del país, hasta la planta ubicada en la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco, bajo un esquema logístico específico.

Asimismo, el Ministerio señala el incumplimiento de las Resoluciones 00148 y 00208 de 2026, que, entre otras, detallaban las regulaciones en aspectos técnicos y operativos del transporte marítimo, incluyendo condiciones sobre el punto de incorporación de biocombustible, la marcación del producto y parámetros técnicos como la lubricidad.