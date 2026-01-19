En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Incautaron más de una tonelada de cocaína en aguas del pacífico, cerca a Tumaco

Incautaron más de una tonelada de cocaína en aguas del pacífico, cerca a Tumaco

De acuerdo con las autoridades, este es el segundo cargamento incautado en los primeros 19 días de enero de 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad