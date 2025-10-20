En vivo
Blu Radio  / Nación  / Destruyen 1,8 toneladas de cocaína en Tumaco durante operativo binacional con Ecuador

Destruyen 1,8 toneladas de cocaína en Tumaco durante operativo binacional con Ecuador

El jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, coronel Leonardo Gómez, dijo que el operativo se desarrolló en el caserío Vayan Viendo, en el departamento de Nariño.

Foto: X @COL_EJERCITO
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Las autoridades de Colombia, con el apoyo de las de Ecuador, incautaron y destruyeron 1,8 toneladas de cocaína que supuestamente pertenecían a miembros del frente Oliver Sinisterra, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), informaron este lunes, 20 de octubre, fuentes castrenses.

El jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, coronel Leonardo Gómez, anunció que el operativo se desarrolló en el caserío Vayan Viendo, en el departamento de Nariño.

Foto: AFP

El alto oficial detalló que allí participaron tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, acción que dejó un capturado, que era el encargado de custodiar el laboratorio para el procesamiento de cocaína.

Durante el operativo, los soldados "fueron atacados con armas de fuego por un grupo de aproximadamente diez sujetos que se encontraban custodiando la estructura ilegal".

El Ejército añadió en un comunicado que los atacantes de las disidencias de las FARC, que tienen injerencia en la frontera colombo-ecuatoriana, emprendieron la huida a bordo de embarcaciones, cruzando hacia Ecuador.

A la fecha, las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Hércules han permitido la destrucción de 140 laboratorios para el procesamiento de cocaína.

Las autoridades colombianas desmantelaron 72 laboratorios para el procesamiento de droga en cinco departamentos del país e incautaron, entre otros, cerca de 1,7 toneladas de cocaína y de 50 kilos de heroína, informó la semana pasada el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

