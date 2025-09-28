Ejército destruyó laboratorio de cocaína de las disidencias Iván Ríos en Nariño

En la vereda Bocas de Albín, zona rural de Barbacoas, Nariño, tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional, destruyeron un laboratorio de producción de cocaína perteneciente a las disidencias de las FARC, estructura Iván Ríos.

El complejo, compuesto por nueve subestructuras, tenía capacidad de producir hasta cuatro toneladas mensuales de cocaína y estaba avaluado en 10.000 millones de pesos. Durante la operación fueron hallados 1.615 kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de 1.000 galones de base en suspensión, cerca de 1.000 galones de cocaína líquida, además de insumos químicos como ácido sulfúrico e hidrocarburos.

Según información de inteligencia militar, el grupo armado mantenía nexos con carteles mexicanos, a través de los cuales movilizaban cargamentos de droga desde el Pacífico colombiano, utilizando rutas costeras en Ecuador hasta llegar a México y Estados Unidos.

Con esta acción, las Fuerzas Militares evitaron que circularan aproximadamente 1,6 millones de dosis de cocaína en el mercado ilegal, reafirmando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y las economías ilícitas en el país.