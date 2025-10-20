Petro anuncia incautación de cocaína en medio del nuevo choque diplomático con Estados Unidos

En medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos, que tuvo como detonante la acusación del presidente Gustavo Petro de que funcionarios de ese país habían “cometido un asesinato y violado la soberanía” por la destrucción de una lancha en el Caribe en la que presuntamente había un pescador colombiano, el mandatario informó esta mañana que la Armada Nacional decomisó casi media tonelada de cocaína en el mar, al norte de La Guajira. Resaltó que hubo cero muertos en dicha operación.

“En una operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron incautados 494 kilogramos de cocaína a bordo de una lancha tipo ‘Go Fast’ en aguas del Caribe, al noroeste de La Guajira. Tres sujetos fueron capturados y se incautó un fusil”, informó la Fuerza Naval del Caribe.

La armada nacional ha logrado el decomiso de casi media tonelada de cocaína en el mar al norte de la Guajira. Cero muertos en la acción. https://t.co/Qw91T8g0RT — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

Y es que el presidente Petro ha cuestionado en varias oportunidades que Estados Unidos —que ha destruido más de siete embarcaciones en el marco de un plan contra el narcotráfico— asesine a quienes van a bordo de dichos barcos. En medio de esos cuestionamientos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Petro es “un lunático con problemas mentales” y que Colombia “está fuera de control”.

En respuesta, el presidente Petro llamó a consultas al embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, y este lunes sostendrá junto a él y a la canciller Rosa Villavicencio una reunión para tomar decisiones, esto de cara a los aranceles que anunciará el Gobierno estadounidense en las próximas horas.