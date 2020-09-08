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Presidente Abelardo De La Espriella
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De La Espriella anuncia regreso de fumigación para erradicar cultivos de coca: así se haría

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Incautan más de 2 toneladas de cocaína transportadas en tractocamión entre Cauca y Tolima

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Incautan 69 kilos de cocaína ocultos en una volqueta cuando transitaba por el Suroeste de Antioquia

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